«Ничего хорошего». Метеоролог призвал москвичей не ждать «бабьего лета»
Синоптик рассказал, что 13 сентября может остаться самым теплым днем этого месяца.
В понедельник 13 сентября в столице закончится череда теплых дней, рассказали в Гидрометцентре. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с НСН также призвал жителей центральной части России готовиться к похолоданию.
«По крайней мере, до середины третьей декады ничего хорошего прогнозы нам не обещают. Сегодняшний день, с большой долей вероятности, станет самым теплым в сентябре. Завтра уже похолодает, и вот такая холодная погода с температурой в пределах +9…+14 градусов днем и +4…+9 ночью продержится практически до конца сентября. У нас будет в начале третьей декады три-четыре дня солнечной и сухой погоды, но в эти дни по ночам местами будут возможны заморозки, а днем не успеет за достаточно короткий солнечный день воздух хорошо прогреться, так что бабьим летом этот период назвать сложно», - заявил Леус.
По мнению ведущего специалиста, из-за холодов жителям Москвы и области должны в течение недели подключить отопление.
«Я так думаю, числа с 16-17 сентября среднесуточная температура в Москве окажется ниже +8 градусов, где-то рядом с этим пределом, поэтому, возможно, нас отоплением порадуют», - предположил метеоролог.
Отопление в жилых домах Москвы начнут подавать уже 13 сентября, и в течение пяти дней весь жилой сектор должен быть обеспечен теплом. Такое заявление сделал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе столицы.
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