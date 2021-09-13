Вильфанд: Москвичей ждет июльская погода
13 сентября окончится череда теплых дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, это время можно было обозначить, как «неклассическое бабье лето». 13 сентября «еще будет настоящее бабье лето» с температурой наружного воздуха до 22-24 градусов. Ночь ожидается 11-13 градусов. Синоптик не исключил, что пройдет небольшой дождь.
Тем временем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «бабье лето» в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.
Как сообщалось, резкое похолодание ожидается с 15 сентября в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми, а также других регионах севера европейской части России.
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