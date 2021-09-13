Вильфанд: Москвичей ждет июльская погода

По его словам, это время можно было обозначить, как «неклассическое бабье лето». 13 сентября «еще будет настоящее бабье лето» с температурой наружного воздуха до 22-24 градусов. Ночь ожидается 11-13 градусов. Синоптик не исключил, что пройдет небольшой дождь.

Тем временем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «бабье лето» в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.

Как сообщалось, резкое похолодание ожидается с 15 сентября в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми, а также других регионах севера европейской части России.

