Вильфанд: Москвичей ждет июльская погода

13 сентября окончится череда теплых дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд: Жаркое лето избаловало москвичей

По его словам, это время можно было обозначить, как «неклассическое бабье лето». 13 сентября «еще будет настоящее бабье лето» с температурой наружного воздуха до 22-24 градусов. Ночь ожидается 11-13 градусов. Синоптик не исключил, что пройдет небольшой дождь.

Тем временем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «бабье лето» в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.

Как сообщалось, резкое похолодание ожидается с 15 сентября в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми, а также других регионах севера европейской части России.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
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