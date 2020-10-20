Мэрия Москвы будет отслеживать перемещение жителей с помощью Wi-Fi и Bluetooth

ЦОДД провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Такая информация содержится на портале госзакупок, сообщает «Коммерсант».



Речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Комплексы установят на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Система проследит за перемещениями владельца смартфона за день, неделю, месяц и год.

В результате система поможет точнее формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.

Ранее власти Москвы пояснили сбор данных о переведенных на удаленку сотрудниках из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.







