Мэрия Москвы будет отслеживать перемещение жителей с помощью Wi-Fi и Bluetooth

Мэрия Москвы намерена собирать данные о перемещениях жителей с помощью Wi-Fi и Bluetooth. Об этом сообщили Московскиом Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Там отметили, что это необходимо для оптимизации работы общественного транспорта. Эксперты заявляют, что данные будут обезличены, а подобные системы работают и в других странах.

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ЦОДД провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Такая информация содержится на портале госзакупок, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Комплексы установят на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Система проследит за перемещениями владельца смартфона за день, неделю, месяц и год.

В результате система поможет точнее формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.

Ранее власти Москвы пояснили сбор данных о переведенных на удаленку сотрудниках из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортМосква
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