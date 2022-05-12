Мэрия Белгорода опровергла информацию об украинских войсках в приграничном селе Середа

Информация о том, что украинские войска якобы заняли село Середа Белгородской области, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Число пострадавших при обстреле белгородского села достигло семи

Ранее в некоторых каналах появились публикации о том, что украинские силовики заняли село и находятся на территории Середнянской начальной школы №2.

«На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет», — подчеркнули в мэрии.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов также сообщил, что информация из соцсетей не соответствует действительности. Кроме того, чиновник указал, что Середе есть лишь одна начальная школа-детский сад, «соответственно, о школе №2 не может идти и речи».

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Фото: НСН
ТЕГИ:ОпровержениеУкраинаБелгород
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