Мэр Якутска заступилась за шамана, который шел «изгонять Путина» из Кремля

Глава Якутска Сардана Авксентьева вступилась за шамана Александра Габышева, по которому сегодня суд должен принять решение о принудительной госпитализации в психоневрологический диспансер.

Шаман Саша вновь решил идти на Москву

В соцсети «Вконтакте» мэр Якутска заявила об «избирательной карательности» в деле шамана. По ее словам, судья по делу Габышева в настоящее время находится «под колоссальным эмоциональным давлением», но надежда на благоприятный исход дела есть.

Шаман Габышев стал широко известен после того, как в прошлом году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». О его задержании и отправке в психбольницу стало известно 12 мая.

Финалист шоу «Битва Экстрасенсов» и глава «Империи сильных ведьм» в эфире НСН раскритиковали действия якутского шамана, который шел «изгонять» президента России из Кремля.

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Фото: instagram.com/sakhaday
ТЕГИ:Якутск
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