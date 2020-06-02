Мэр Якутска заступилась за шамана, который шел «изгонять Путина» из Кремля

В соцсети «Вконтакте» мэр Якутска заявила об «избирательной карательности» в деле шамана. По ее словам, судья по делу Габышева в настоящее время находится «под колоссальным эмоциональным давлением», но надежда на благоприятный исход дела есть.

Шаман Габышев стал широко известен после того, как в прошлом году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». О его задержании и отправке в психбольницу стало известно 12 мая.

Финалист шоу «Битва Экстрасенсов» и глава «Империи сильных ведьм» в эфире НСН раскритиковали действия якутского шамана, который шел «изгонять» президента России из Кремля.

