Шаман Саша вновь решил идти на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, ранее шедший в столицу России «изгонять Путина», заявил о возобновлении своего похода на Москву. Об этом он рассказал в интервью изданию «Якутия.Инфо».

По его словам, поход будет носить исключительно мирный характер. Президенту РФ он предложил самостоятельно оставить свой пост.

«Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет. Ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольётся», — пообещал шаман.