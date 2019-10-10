Шаман Саша вновь решил идти на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, ранее шедший в столицу России «изгонять Путина», заявил о возобновлении своего похода на Москву. Об этом он рассказал в интервью изданию «Якутия.Инфо».
По его словам, поход будет носить исключительно мирный характер. Президенту РФ он предложил самостоятельно оставить свой пост.
«Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет. Ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольётся», — пообещал шаман.
Кроме того, он высказался о своём пребывании в психоневрологическом диспансере, куда его поместили после задержания. По его словам, сейчас в России «самый расцвет» того, что раньше называлось карательной психиатрией. Однако шаман не винит в этом врачей — «Они проводили свои тесты профессионально. Это их работа. И потом, результаты не зависят от них, видать. На них тоже давит этот демон, в виде ФСБ», — заявил шаман.
Напомним, шамана Александра Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шёл в Москву пешком, чтобы «изгнать Путина», потому что «Бог велел». Поход по плану Габышева должен завершиться в 2021 году. После задержания шамана его сторонники, недовольные выборами в Бурятии, организовали несколько митингов в Улан-Удэ. Сам шаман был помещён в психоневрологический диспансер, а потом отпущен.
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