Экстрасенс и ведьма за Путина и против якутского шамана

По информации очевидцев, сегодня, 19 сентября, был задержан шаман Александр Габышев из Якутии, который весной текущего года отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» из Кремля Владимира Путина. Александр Габышев в начале своего пути из Якутии в Москву заявлял, что только шаман может справиться с Владимиром Путиным, который является представителем «темных сил». До Кремля он планировал дойти за два года.

Глава «Империи сильных ведьм» Алена Полынь в эфире НСН заявила, что действия шамана Габышева направлены на пиар.

«Я вообще не понимаю этой миссии – откуда-то куда-то идти. Работа с энергиями позволяет из любой точки работать с любой зоной. Я могу из дома работать с Бразилией, и расстояние мне ни как не помешает. Поэтому любое изображение из себя ходока - это обращение внимания на себя, чтобы о нем поговорили», - сказала Полынь.

Глава «Империи сильных ведьм» также убеждена, что «высшие силы» на стороне российского президента.

«Само по себе ничего не бывает. Если у человека [шамана] что-то не получается, дорога ставит ему определенные подножки, значит ему туда идти не надо. Все, кто находится у власти, пребывают там по причине. Мы в феврале 2019 года делали глобальный ритуал по защите президента и России, потому что люди с властью всегда подвергаются разным энергиям. Люди у власти постоянно прибегают к магической помощи. Магией не занимается только чернь и люди с низким уровнем развития», - рассказала ведьма.