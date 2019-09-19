Экстрасенс и ведьма за Путина и против якутского шамана
Финалист шоу «Битва Экстрасенсов» и глава «Империи сильных ведьм» в эфире НСН раскритиковали действия якутского шамана, который шел «изгонять» президента России из Кремля.
По информации очевидцев, сегодня, 19 сентября, был задержан шаман Александр Габышев из Якутии, который весной текущего года отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» из Кремля Владимира Путина. Александр Габышев в начале своего пути из Якутии в Москву заявлял, что только шаман может справиться с Владимиром Путиным, который является представителем «темных сил». До Кремля он планировал дойти за два года.
Глава «Империи сильных ведьм» Алена Полынь в эфире НСН заявила, что действия шамана Габышева направлены на пиар.
«Я вообще не понимаю этой миссии – откуда-то куда-то идти. Работа с энергиями позволяет из любой точки работать с любой зоной. Я могу из дома работать с Бразилией, и расстояние мне ни как не помешает. Поэтому любое изображение из себя ходока - это обращение внимания на себя, чтобы о нем поговорили», - сказала Полынь.
Глава «Империи сильных ведьм» также убеждена, что «высшие силы» на стороне российского президента.
«Само по себе ничего не бывает. Если у человека [шамана] что-то не получается, дорога ставит ему определенные подножки, значит ему туда идти не надо. Все, кто находится у власти, пребывают там по причине. Мы в феврале 2019 года делали глобальный ритуал по защите президента и России, потому что люди с властью всегда подвергаются разным энергиям. Люди у власти постоянно прибегают к магической помощи. Магией не занимается только чернь и люди с низким уровнем развития», - рассказала ведьма.
Экстрасенс, клинический психолог, финалист шоу «Битва Экстрасенсов» Зираддин Рзаев в эфире НСН согласился с позицией главы "Империи сильных ведьм", что высшие силы не могут быть против Владимира Путина.
«Шаман он [Александр Габышев] или не шаман, но он не прав. Если он идет против Путина, которого выбрал народ, значит, шаман идет против народа. Шаман не имеет права провоцировать народ против власти. И вообще, даже не смотря на то, что государственная религия России это больше христианство, но это многонациональная страна, где христиане, мусульмане, буддисты живут мирно. Я не поддерживаю его, это не разумно. Шаман - это не высшая сила. Если бы высшая сила была против президента, тогда ни кто не смог бы его поддерживать», - сказал Рзаев.
Напомним, что шамана Габышева пытались остановить бурятские шаманы, которые считают, что своими действиями и высказываниями он может развязать войну.
Сторонники шамана утверждают, что на границу Бурятии и Иркутской области, где была устроена ночевка, сегодня рано утром прибыло два автомобиля и несколько десятков людей в масках и с оружием, которые увезли с собой Габышева в сторону Улан-Удэ. Очевидцы рассказывают, что неизвестные люди, ничего не объясняя, положили всех лицом вниз, разбудили шамана и не дав собраться увезли с собой. О местонахождении Габышева им не известно.
Тем временем, МВД по Республике Бурятия на своем сайте сообщило о задержании мужчины 1958 года рождения на федеральной трассе «Байкал». Отмечается, что он находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Правоохранители планируют ближайшим авиарейсом доставить задержанного в Якутск для проведения следственных действий. Имя задержанного не называется, однако ряд СМИ предполагает, что задержанным может быть шаман Александр Габышев.
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