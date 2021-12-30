Мэр Симферополя объяснил свою отставку

Глава Симферополя Валентин Демидов рассказал, почему решил оставить должность. По его словам, он не выполнил ряд стоящих перед ним задач.

В четверг, 30 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что встретился с Демидовым, после чего тот решил написать заявление об увольнении по собственному желанию.