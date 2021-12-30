Мэр Симферополя объяснил свою отставку
Глава Симферополя Валентин Демидов рассказал, почему решил оставить должность. По его словам, он не выполнил ряд стоящих перед ним задач.
В четверг, 30 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что встретился с Демидовым, после чего тот решил написать заявление об увольнении по собственному желанию.
По словам Демидова, ему не удалось решить ряд, которые стояли перед ним. Сообщение размещено на его странице в Facebook. Чиновник пожелал «городу и симферопольцам дальнейшего развития и процветания».
Глава Крыма не раз критиковал руководство Симферополя за неудовлетворительную работу общественного транспорта и затянувшееся благоустройство общественных и дворовых территорий. В сентябре он объявил Демидову выговор за срыв сроков ремонта площади Ленина – главной в городе.
Ранее сообщалось, что Крым на новогодних праздниках посетят более 300 тысяч туристов.
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