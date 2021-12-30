Мэр Симферополя Демидов ушел в отставку

Ранее Аксенов провел встречу с Демидовым, пишет RT.

«По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Валентин Демидов возглавил администрацию Симферополя в апреле 2021 года. В одном из интервью мэр отмечал, что почти вся дорожная, транспортная, сетевая и социальная инфраструктуры, жилой фонд города «полностью изношены и никогда не ремонтировались». Однако градоначальник подчеркивал, что власти работают над изменениями, и в Симферополе уже «нет той безнадежности, которая была при Украине», пишет РИА ФАН.

