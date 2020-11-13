Мэр Кисловодска Александр Курбатов заразился коронавирусом

Глава города Кисловодск (Ставропольский край) Александр Курбатов сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

Градоначальник написал об этом в Instagram. По его словам, из-за положительного теста на инфекцию он несколько дней вынужден будет находиться на самоизоляции.

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Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.

По данным на 13 ноября в России выявлен 21 983 человек новый случай заражения коронавирусом. Скончалось 411 пациентов с ковидом, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: kislovodsk-kurort.org
ТЕГИ:КоронавирусМэрСтавропольский Край
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