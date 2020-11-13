Мэр Кисловодска Александр Курбатов заразился коронавирусом

Глава города Кисловодск (Ставропольский край) Александр Курбатов сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

Градоначальник написал об этом в Instagram. По его словам, из-за положительного теста на инфекцию он несколько дней вынужден будет находиться на самоизоляции.