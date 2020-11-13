Мэр Кисловодска Александр Курбатов заразился коронавирусом
13 ноября 202014:35
Глава города Кисловодск (Ставропольский край) Александр Курбатов сообщил, что у него обнаружен коронавирус.
Градоначальник написал об этом в Instagram. По его словам, из-за положительного теста на инфекцию он несколько дней вынужден будет находиться на самоизоляции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru