Меняйло раскритиковал минздрав Хакасии за плохую работу по борьбе с COVID-19
Министерство здравоохранения Хакасии не справилось с пандемией коронавируса. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло, передает ТАСС.
По его словам, все, что за последнее время было сделано федеральным центром и главврачами, – это организационная работа, которую должны были выполнить руководители министерства здравоохранения.
Тем не менее, он отметил, что «система заработала»: налажены сбор, обработка и анализ информации.
«Осталось только организовать работу должностных лиц», - заявил Меняйло.
Полпред также поблагодарил за работу медиков, благодаря которым республика «не захлебывалась коронавирусом».
Ранее медики Хакасии обратились к президенту РФ и главе минобороны, обвинив главу республики Валентина Коновалова и региональный минздрав в бездействии при борьбе с коронавирусом. Водитель Абаканской клинической станции скорой медицинской помощи Павел, который записал видеообращение к главе государства и министру обороны, рассказал о том, что происходит в регионе, сообщает Ura.ru.
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