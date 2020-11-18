Меняйло раскритиковал минздрав Хакасии за плохую работу по борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения Хакасии не справилось с пандемией коронавируса. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло, передает ТАСС.

По его словам, все, что за последнее время было сделано федеральным центром и главврачами, – это организационная работа, которую должны были выполнить руководители министерства здравоохранения.

Единый центр управления ситуацией с коронавирусом в Хакасии запустят 19 ноября

Тем не менее, он отметил, что «система заработала»: налажены сбор, обработка и анализ информации.

«Осталось только организовать работу должностных лиц», - заявил Меняйло.

Полпред также поблагодарил за работу медиков, благодаря которым республика «не захлебывалась коронавирусом».

Ранее медики Хакасии обратились к президенту РФ и главе минобороны, обвинив главу республики Валентина Коновалова и региональный минздрав в бездействии при борьбе с коронавирусом. Водитель Абаканской клинической станции скорой медицинской помощи Павел, который записал видеообращение к главе государства и министру обороны, рассказал о том, что происходит в регионе, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусСергей МеняйлоХакасия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры