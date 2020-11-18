Меняйло раскритиковал минздрав Хакасии за плохую работу по борьбе с COVID-19

Тем не менее, он отметил, что «система заработала»: налажены сбор, обработка и анализ информации.

«Осталось только организовать работу должностных лиц», - заявил Меняйло.

Полпред также поблагодарил за работу медиков, благодаря которым республика «не захлебывалась коронавирусом».

Ранее медики Хакасии обратились к президенту РФ и главе минобороны, обвинив главу республики Валентина Коновалова и региональный минздрав в бездействии при борьбе с коронавирусом. Водитель Абаканской клинической станции скорой медицинской помощи Павел, который записал видеообращение к главе государства и министру обороны, рассказал о том, что происходит в регионе, сообщает Ura.ru.

