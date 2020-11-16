Единый центр управления ситуацией с коронавирусом в Хакасии запустят 19 ноября

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Единый центр управления ситуацией с коронавирусом в Республике Хакасия, запуск которого запланирован на 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя.

Площадка объединит все колл-центры, консультирующие граждан по вопросам профилактики и лечения коронавируса. В понедельник к работе приступили студенты-психологи, которые будут круглосуточно принимать обращения под контролем профессиональных медиков.

Кроме того, в состав единого центра будут включены секторы координации властей и медучреждений, организации работы волонтёров, оказания медицинской помощи, в том числе дистанционных консультаций. Также в центре планируется работа руководителей региональных органов здравоохранения и соцобслуживания.

На базе единого центра будут вести консультации сотрудники различных медучреждений республики. В дальнейшем это позволит создать алгоритм работы с наиболее часто возникающими проблемами в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как отметил Сергей Меняйло, запуск центра управления ситуацией с COVID-19 поможет снизить «социальное напряжение», сократив время ответа на обращения жителей Хакасии в медучреждения и органы власти.

Полпред подчеркнул, что новый центр уникален для сибирских регионов, и в будущем такая структура может применяться «для решения управленческих задач в других сферах».

