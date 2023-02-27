Сенатор Артамонов предложил создать спецклассы в калужских школах

Речь идет об организации профильных классов по инженерии, IT и другим отраслям знаний. С соответствующим предложением член Совфеда выступил 27 февраля в ходе еженедельного заседания правительства Калужской области.

По словам сенатора, ученики таких классов получат преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, они смогут быстрее приспособиться к жизни в студенческом коллективе, считает Артамонов.

Губернатор региона Владислав Шапша поддержал инициативу сенатора.

В области ранее подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести» на лучший шеврон для Калужского тяжелого гаубичного дивизиона им. Г.К.Жукова в зоне спецоперации, передает НСН.

