Сенатор Артамонов предложил создать спецклассы в калужских школах

Член Совета Федерации Анатолий Артамонов выступил с инициативой по улучшению образовательной системы в Калужской области.

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Речь идет об организации профильных классов по инженерии, IT и другим отраслям знаний. С соответствующим предложением член Совфеда выступил 27 февраля в ходе еженедельного заседания правительства Калужской области.

По словам сенатора, ученики таких классов получат преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, они смогут быстрее приспособиться к жизни в студенческом коллективе, считает Артамонов.

Губернатор региона Владислав Шапша поддержал инициативу сенатора.

В области ранее подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести» на лучший шеврон для Калужского тяжелого гаубичного дивизиона им. Г.К.Жукова в зоне спецоперации, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:СенаторыШколаКалужская Область
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