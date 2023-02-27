Сенатор Артамонов предложил создать спецклассы в калужских школах
Член Совета Федерации Анатолий Артамонов выступил с инициативой по улучшению образовательной системы в Калужской области.
Речь идет об организации профильных классов по инженерии, IT и другим отраслям знаний. С соответствующим предложением член Совфеда выступил 27 февраля в ходе еженедельного заседания правительства Калужской области.
По словам сенатора, ученики таких классов получат преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, они смогут быстрее приспособиться к жизни в студенческом коллективе, считает Артамонов.
Губернатор региона Владислав Шапша поддержал инициативу сенатора.
В области ранее подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести» на лучший шеврон для Калужского тяжелого гаубичного дивизиона им. Г.К.Жукова в зоне спецоперации, передает НСН.
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