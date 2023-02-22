Шапша рассказал о развитии Калужской области после послания Путина

По словам Шапши, регион также отправил заявку на получение федеральной поддержки на обновление общественного транспорта. Помимо этого, губернатор добавил, что планируется заменить порядка 100 километров ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, а также водоотведения.

Ранее Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. Комментируя эффект от санкционной политики Запада, Путин отметил, что России удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития, сообщает НСН.

