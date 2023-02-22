Шапша рассказал о развитии Калужской области после послания Путина

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о развитии региона после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 февраля.

Так, Шапша отметил, что регион планирует сотрудничать с Алжиром, Вьетнамом и Ираном. Кроме того, в областном центре возводится первый в стране федеральный технопарк рабочих специальностей, где будут преподавать опытные сотрудники предприятий Калуги.

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По словам Шапши, регион также отправил заявку на получение федеральной поддержки на обновление общественного транспорта. Помимо этого, губернатор добавил, что планируется заменить порядка 100 километров ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, а также водоотведения.

Ранее Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. Комментируя эффект от санкционной политики Запада, Путин отметил, что России удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Калужская ОбластьПослание Федеральному Собранию
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