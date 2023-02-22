Шапша рассказал о развитии Калужской области после послания Путина
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о развитии региона после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 февраля.
Так, Шапша отметил, что регион планирует сотрудничать с Алжиром, Вьетнамом и Ираном. Кроме того, в областном центре возводится первый в стране федеральный технопарк рабочих специальностей, где будут преподавать опытные сотрудники предприятий Калуги.
По словам Шапши, регион также отправил заявку на получение федеральной поддержки на обновление общественного транспорта. Помимо этого, губернатор добавил, что планируется заменить порядка 100 километров ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, а также водоотведения.
Ранее Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. Комментируя эффект от санкционной политики Запада, Путин отметил, что России удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития, сообщает НСН.
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