МЧС: В Курганской области остаются затопленными более 5,3 тысячи домов
Более двух тысяч жилых, 3,3 тысячи дачных домов подтоплено в Курганской области из-за паводка. Об этом сообщили в МЧС региона.
Как отметили в ведомстве, в реке Тобол в области продолжает интенсивно расти уровень воды. В Кургане он уже достиг 968 см.
«Остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков... дорог», — указали в МЧС.
В регионе эвакуировали около 14 тысяч человек. В борьбе с последствиями паводка задействовали более 4,3 тысячи специалистов и 1,5 тысячи единиц техники.
По данным интерактивной карты «Паводок 2024», уровень воды в Тоболе в Кургане на 10:00 18 апреля составлял 970 см, прироста за два часа не зафиксировали, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: В Курганской области остаются затопленными более 5,3 тысячи домов
- ФСБ рассекретила документ о срыве мятежа украинских националистов в РККА
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
- В G7 решили сохранить активы России замороженными до возмещения урона Украине
- Над тремя регионами России сбили 20 дронов и пять малоразмерных воздушных шаров
- В подполье заявили об ударах по аэродрому и складам ВСУ на западе Украины
- СМИ: Священника и военного арестовали за участие в белгородской ОПГ
- Президент Колумбии выразил заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС
- СМИ: Миллиардер Хауб инсценировал гибель и сбежал в Москву
- Губернатор Ростовской области: В регионе уничтожили три БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru