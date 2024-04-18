МЧС: В Курганской области остаются затопленными более 5,3 тысячи домов

Как отметили в ведомстве, в реке Тобол в области продолжает интенсивно расти уровень воды. В Кургане он уже достиг 968 см.

«Остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков... дорог», — указали в МЧС.

В регионе эвакуировали около 14 тысяч человек. В борьбе с последствиями паводка задействовали более 4,3 тысячи специалистов и 1,5 тысячи единиц техники.

По данным интерактивной карты «Паводок 2024», уровень воды в Тоболе в Кургане на 10:00 18 апреля составлял 970 см, прироста за два часа не зафиксировали, пишет Ura.ru.

