МЧС отчиталось о перемещении более 10 тысяч человек из Курской области в ПВР
МЧС России проинформировало о заселении более 10 тысяч человек из Курской области в пункты временного размещения. Как уточнили в ведомстве, из этого числа – около трёх тысяч детей.
За прошедшие сутки в безопасные районы переместились 64 человека. Накануне группа курских жителей прибыла в ПВР, открытый в Самарской области. Еще 170 детей были отправлены в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург.
В МЧС также рассказали, что с родственниками сумели связаться 26 жителей приграничных районов. Всего за время эвакуации был воссоединено свыше 520 семей.
В ведомстве также сообщили о доставке в Курскую область очередной партии гуманитарной помощи общим весом 27 тонн. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идёт о продуктах питания, воде, средствах гигиены, постельном белье и канцелярских товарах. На сегодня в регион уже доставлено почти четыре тысячи тонн гумпомощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru