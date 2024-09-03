МЧС отчиталось о перемещении более 10 тысяч человек из Курской области в ПВР

МЧС России проинформировало о заселении более 10 тысяч человек из Курской области в пункты временного размещения. Как уточнили в ведомстве, из этого числа – около трёх тысяч детей.

За прошедшие сутки в безопасные районы переместились 64 человека. Накануне группа курских жителей прибыла в ПВР, открытый в Самарской области. Еще 170 детей были отправлены в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург.

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В МЧС также рассказали, что с родственниками сумели связаться 26 жителей приграничных районов. Всего за время эвакуации был воссоединено свыше 520 семей.

В ведомстве также сообщили о доставке в Курскую область очередной партии гуманитарной помощи общим весом 27 тонн. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идёт о продуктах питания, воде, средствах гигиены, постельном белье и канцелярских товарах. На сегодня в регион уже доставлено почти четыре тысячи тонн гумпомощи.

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:ЭвакуацияМЧСКурская Область

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