МЧС отчиталось о перемещении более 10 тысяч человек из Курской области в ПВР

МЧС России проинформировало о заселении более 10 тысяч человек из Курской области в пункты временного размещения. Как уточнили в ведомстве, из этого числа – около трёх тысяч детей.

За прошедшие сутки в безопасные районы переместились 64 человека. Накануне группа курских жителей прибыла в ПВР, открытый в Самарской области. Еще 170 детей были отправлены в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург.