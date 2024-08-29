«Москва помогает» продолжает сбор помощи для пострадавших в Курской области

Прием гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области продолжается в 14 штабах «Москва помогает» и на 27 площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Москвичи передали более 198 тысяч жизненно необходимых для людей товаров, в сборе приняли участие свыше трех тысяч горожан и представителей различных организаций. Больше всего гумпомощи собрали в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном административных округах города.

Помощь в сборе оказывают волонтеры. Как отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, ежедневно в штабы приходят сотни москвичей, горожане «не раздумывая идут на выручку нуждающимся».

Для пострадавших жителей Курской области принимают продукты длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев (например, крупы, консервы, чай, сахар), предметы первой необходимости (в том числе зубные щетки и пасты, туалетную бумагу, мыло, шампуни и гели для душа, средства женской гигиены), новую одежду и обувь. Также в штабах собирают различное детское питание, товары для ухода за малышами, канцелярские принадлежности, книги, игрушки. Кроме того, принимаются предметы бытовой химии, новые постельное белье, подушки, полотенца в цельной упаковке, товары для животных.

Волонтеры проводят сортировку, учет и упаковку гумпомощи, готовят ее к дальнейшей транспортировке. Собранную помощь регулярно отправляют из столицы. В Москве работает телефон горячей линии «Время помогать», где можно узнать адреса ближайших штабов «Москва помогает» и наиболее необходимых пострадавшим вещах. За все время, пока оказывается поддержка жителям Курской области, специалисты приняли около тысячи звонков.

Гуманитарную помощь предоставляют как простые москвичи, так и бизнес. В частности, предприниматель Екатерина Вишнякова передала более тонны уникальных товаров для детей, которые разрабатывает и производит ее компания: более 1,7 тысячи упаковок детских настольных игр, свыше 600 детских развивающих раскрасок. За коммерческую и общественную деятельность организация Вишняковой получила государственные благодарности и была внесена в федеральный реестр «Всероссийская книга почета».

