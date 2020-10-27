Рестораторы Москвы готовы ввести регистрацию по QR-кодам в дневных заведениях

Столичные рестораторы поддержали ввод системы QR-кодов для ночных заведений города и выразили готовность внедрить эту систему в дневных кафе и ресторанах.

Как сообщил журналистам ресторатор Аркадий Новиков, регистрация гостей по QR-коду работает во всех заведениях Novikov group, открытых после полуночи. Новиков отметил, что гости не очень активно реагируют на эту необходимость, но администрация ресторанов объясняет важность такой меры.

Кроме того, ресторатор подчеркнул, что компания Novikov group выполняет любое постановление властей и начнёт регистрировать гостей днём, если будет соответствующий приказ. «Я думаю, что это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших», - добавил Аркадий Новиков.



Владелец холдинга Perelman People Владимир Перельман в свою очередь отметил, что систему QR-кодов необходимо распространить на дневные заведения. По словам ресторатора, гости его ночных проектов «реагируют на ура» на необходимость регистрации.

«Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось все ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас», — рассказал Перельман.

Глава Perelman People считает, что регистрация по QR-кодам позволяет обезопасить граждан, и необходимо распространить эту меру на дневные часы. «Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы», - добавил ресторатор.



Основатель и совладелец ресторанов «Уголёк», Pinch и Uilliam's и «Северяне» Илья Тютенков также планирует распространить систему QR-кодов во всех своих проектах — на данный момент она действует лишь в одном. Тютенков назвал эту меру альтернативой закрытию и выступил в её поддержку.

По словам ресторатора, логично распространить QR-коды и в дневных заведениях. Илья Тютенков отметил, что система регистрации технологически проста и удобна, и высказался за её массовое распространение.

