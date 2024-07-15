Массовая гибель рыбы зафиксирована в Ростове-на-Дону

Массовая гибель рыбы произошла в Северном водохранилище Ростова-на-Дону из-за снижения кислорода в воде. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что признаков сброса сточных вод или размещения каких-либо отходов специалисты не обнаружили. Однако они отметили активное цветение водоема.

Из-за отсутствия естественного течения, а также продолжительного периода высоких температур произошло снижение концентрации растворенного кислорода в воде. Это привело к гипоксии и массовой гибели рыбы, пояснили в министерстве. Берега водохранилища уже очищены от вымершей рыбы.