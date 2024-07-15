Массовая гибель рыбы зафиксирована в Ростове-на-Дону
Массовая гибель рыбы произошла в Северном водохранилище Ростова-на-Дону из-за снижения кислорода в воде. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что признаков сброса сточных вод или размещения каких-либо отходов специалисты не обнаружили. Однако они отметили активное цветение водоема.
Из-за отсутствия естественного течения, а также продолжительного периода высоких температур произошло снижение концентрации растворенного кислорода в воде. Это привело к гипоксии и массовой гибели рыбы, пояснили в министерстве. Берега водохранилища уже очищены от вымершей рыбы.
С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода, по прогнозу синоптиков, она сохранится до конца недели. Ранее системы электроснабжения в южных регионах России вышли из строя из-за высокой нагрузки, вызванной аномальной жарой. Минэнерго сообщало, что 9 июля без света остались 324 тыс. человек в Ростовской области и 181 тыс. потребителей в Краснодарском крае и Адыгее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru