СМИ: «Колесо обозрения» с людьми остановилось в парке Ростова-на-Дону

Собеседник агентства уточнил, что причиной остановки стало отключение электричества из-за жары.

«Около 15:00 внезапно выключили свет. Естественно, и «Колесо обозрения» остановилось», - уточнил он.

Сотрудник парка отметил, что в момент отключения электричества в кабинках 65-метрового аттракциона находились люди. Сойти они смогли примерно через час, когда возобновилась подача электроэнергии. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее женщина получила несовместимые с жизнью травмы после падения из кабины колеса обозрения в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает RT.

