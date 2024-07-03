СМИ: «Колесо обозрения» с людьми остановилось в парке Ростова-на-Дону
Аттракцион «Колесо обозрения» остановился примерно на час в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на сотрудника парка сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что причиной остановки стало отключение электричества из-за жары.
«Около 15:00 внезапно выключили свет. Естественно, и «Колесо обозрения» остановилось», - уточнил он.
Сотрудник парка отметил, что в момент отключения электричества в кабинках 65-метрового аттракциона находились люди. Сойти они смогли примерно через час, когда возобновилась подача электроэнергии. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Ранее женщина получила несовместимые с жизнью травмы после падения из кабины колеса обозрения в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает RT.
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