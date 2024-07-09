На Дону и Кубани восстановили работу систем энергоснабжения

Энергетики восстановили электроснабжение в Ростовской области, Краснодарском крае и республике Адыгея. Электричество также возобновлено в Астраханской области, сообщило Минэнерго России в своем Telegram-канале.

Системы электроснабжения в южных регионах России вышли из строя из-за высокой нагрузки, вызванной аномальной жарой. Минэнерго сообщило, что 9 июля без света остались 324 тыс. человек в Ростовской области и 181 тыс. потребителей в Краснодарском крае и Адыгее.