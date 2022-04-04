Масочный режим отменили в Белгородской области

Масочный режим отменили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обязательный масочный режим отменили в Новосибирской области

«Вместе с врачебным сообществом приняли решение об отмене масочного режима», — написал глава области.

Как отметил Гладков, общее суточное число подтвержденных случаев заболевания снизилось в четыре раза, пишет RT. Однако требование о соблюдении масочного режима сохранят в медицинских организациях и пунктах временного размещения граждан.

Ранее обязательный масочный режим отменили в Курской области, использование масок в закрытых помещениях стало рекомендательным, напоминают Известия.

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ФОТО: pixabay.com
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