Масочный режим отменили в Белгородской области
Масочный режим отменили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вместе с врачебным сообществом приняли решение об отмене масочного режима», — написал глава области.
Как отметил Гладков, общее суточное число подтвержденных случаев заболевания снизилось в четыре раза, пишет RT. Однако требование о соблюдении масочного режима сохранят в медицинских организациях и пунктах временного размещения граждан.
Ранее обязательный масочный режим отменили в Курской области, использование масок в закрытых помещениях стало рекомендательным, напоминают Известия.
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