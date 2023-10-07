Машину секретаря отделения «Единой России» взорвали в Новой Каховке
Автомобиль секретаря отделения партии «Единая Россия» Владимира Малого взорвали в херсонской Новой Каховке. Мужчину отправили в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал российский сенатор Игорь Кастюкевич в Telegram.
«Произошёл подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г. р., в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу», — уточнил парламентарий.
По мнению Костюкевича, подрыв автомобиля следует расценивать как теракт против мирных жителей.
Ранее, 19 июня, автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым взорвался в Симферополе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru