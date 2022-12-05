Лишь один российский регион решился ввести новый расчет тарифов за электроэнергию

С 1 декабря в регионе цена киловатт-часа электроэнергии для населения будет зависеть от объема потребления, базовые показатели для домохозяйства составляют 400 кВт/ч в месяц. Тариф для жителей села и горожан с электроплитами составит 3,01 рубля за 1 кВт/ч, с газовыми плитами — 4,31 рубля. При использовании электричества в диапазоне 400-650 кВт/ч жителям региона придется платить до 4,95 рубля и 7,07 рубля за 1 кВт/ч. В случае потребления свыше 650 кВт/ч тарифы вырастут до 6,07 рубля и 8,68 рубля.

С инициативой перехода на расчет тарифов в зависимости от объемов потребления ранее выступили власти Иркутской области. Предложение лоббировали для борьбы с серым майнингом криптовалюты. Однако в итоге механизм не получил массового распространения среди большинства регионов из-за политических рисков и неочевидных преимуществ для экономики. Иркутская область также отказалась от идеи изменения порядка расчетов.

Между тем Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение цен на газ с 1 декабря на 8,5%, напоминает телеканал «360».

