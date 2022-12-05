Лишь один российский регион решился ввести новый расчет тарифов за электроэнергию

Кемеровская область стала единственным российским регионом, который решил перейти на новый расчет тарифов на электроэнергию для населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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С 1 декабря в регионе цена киловатт-часа электроэнергии для населения будет зависеть от объема потребления, базовые показатели для домохозяйства составляют 400 кВт/ч в месяц. Тариф для жителей села и горожан с электроплитами составит 3,01 рубля за 1 кВт/ч, с газовыми плитами — 4,31 рубля. При использовании электричества в диапазоне 400-650 кВт/ч жителям региона придется платить до 4,95 рубля и 7,07 рубля за 1 кВт/ч. В случае потребления свыше 650 кВт/ч тарифы вырастут до 6,07 рубля и 8,68 рубля.

С инициативой перехода на расчет тарифов в зависимости от объемов потребления ранее выступили власти Иркутской области. Предложение лоббировали для борьбы с серым майнингом криптовалюты. Однако в итоге механизм не получил массового распространения среди большинства регионов из-за политических рисков и неочевидных преимуществ для экономики. Иркутская область также отказалась от идеи изменения порядка расчетов.

Между тем Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение цен на газ с 1 декабря на 8,5%, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьТарифы ЖкхЭлектроэнергия
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