Россиянам назвали признаки скорой поломки автомобиля

Он пояснил, что скрежет при торможении говорит о проблеме с тормозными дисками, а свист из-под капота - о неисправностях приводного ремня. Признаком возможного износа поршней может быть стук в двигателе, а неполадок с подвеской - вибрирующий при торможении руль.

По его словам, повышенный расход топлива может указывать на износ свечей зажигания, а также на проблемы с системой впрыска или датчиками кислорода. При неравномерной работе двигателя следует проверить систему зажигания или топливную систему.

Также Константинов порекомендовал обращать внимание на выхлопные газы. Если всё в порядке, то они имеют светло-серый оттенок. А, например, белый цвет выхлопа свидетельствует о попадании антифриза в цилиндры двигателя.

Ранее в Росстандарте заявили, что до конца 2025 года в России примут первые ГОСТы для беспилотных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

