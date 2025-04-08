Россиянам назвали признаки скорой поломки автомобиля
Признаком наличия серьёзной неисправности и скорой поломки автомобиля может являться странный шум в районе подвески. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
Он пояснил, что скрежет при торможении говорит о проблеме с тормозными дисками, а свист из-под капота - о неисправностях приводного ремня. Признаком возможного износа поршней может быть стук в двигателе, а неполадок с подвеской - вибрирующий при торможении руль.
По его словам, повышенный расход топлива может указывать на износ свечей зажигания, а также на проблемы с системой впрыска или датчиками кислорода. При неравномерной работе двигателя следует проверить систему зажигания или топливную систему.
Также Константинов порекомендовал обращать внимание на выхлопные газы. Если всё в порядке, то они имеют светло-серый оттенок. А, например, белый цвет выхлопа свидетельствует о попадании антифриза в цилиндры двигателя.
Ранее в Росстандарте заявили, что до конца 2025 года в России примут первые ГОСТы для беспилотных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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