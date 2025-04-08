Мадонна и Элтон Джон объявили о примирении после 20 лет вражды

В понедельник Мадонна написала: «Мы наконец зарыли топор войны». Певица пояснила, что на протяжении десятилетий ее угнетало то, что тот, кем она восхищалась, не любил то, что она делает как исполнитель. По словам поп-дивы, она решила сходить на шоу, когда узнала, что Джон будет в числе гостей. Британский певец извинился перед Мадонной, сказав, что написал для нее песню и, по ее словам, стена между ними рухнула.

Элтон Джон, в свою очередь, в своем посте поблагодарил Мадонну за то, что она простила ему его «длинный язык».

Деятельность двух неправительственных организаций из США и Великобритании Elton John AIDS Foundation признали нежелательной в России. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ. Основатель обеих НПО - музыкант Элтон Джон.



