Мадонна и Элтон Джон объявили о примирении после 20 лет вражды
Элтон Джон и Мадонна объявили о прекращении вражды между ними, которая длилась более 20 лет. Примирение произошло после участия британского певца и композитора в шоу Saturday Night Live. Исполнители встретились за кулисами, после чего 7 апреля заявили в соцсети о конце ссоры, сообщает британское издание The Times.
Звезды, неоднократно выступавшие вместе, рассорились в 2002 году после того, как Элтон Джон назвал песню Мадонны к картине «Умри, но не сейчас» «худшей песней бондианы». Также исполнитель обвинял Мадонну в пении под фонограмму.
В понедельник Мадонна написала: «Мы наконец зарыли топор войны». Певица пояснила, что на протяжении десятилетий ее угнетало то, что тот, кем она восхищалась, не любил то, что она делает как исполнитель. По словам поп-дивы, она решила сходить на шоу, когда узнала, что Джон будет в числе гостей. Британский певец извинился перед Мадонной, сказав, что написал для нее песню и, по ее словам, стена между ними рухнула.
Элтон Джон, в свою очередь, в своем посте поблагодарил Мадонну за то, что она простила ему его «длинный язык».
Деятельность двух неправительственных организаций из США и Великобритании Elton John AIDS Foundation признали нежелательной в России. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ. Основатель обеих НПО - музыкант Элтон Джон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru