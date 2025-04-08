Турция не будет запрещать экспорт лимонов

Турецкие власти приняли решение не вводить запрет на экспорт лимонов. Об этом сообщил министр торговли республики Омер Болат в соцсети Х после встречи с фермерами и экспортерами.

Поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса, сообщило на этой неделе агентство Ilkha со ссылкой на заявление министерства торговли Турции.

Болат сообщил, что временное ограничение на экспорт лимонов снято, и в дальнейшем ценовая динамика на внутреннем рынке будет строго отслеживаться. Министр добавил, что правительство продолжит защищать и поддерживать турецких фермеров и потребителей.