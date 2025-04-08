Турция не будет запрещать экспорт лимонов
Турецкие власти приняли решение не вводить запрет на экспорт лимонов. Об этом сообщил министр торговли республики Омер Болат в соцсети Х после встречи с фермерами и экспортерами.
Поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса, сообщило на этой неделе агентство Ilkha со ссылкой на заявление министерства торговли Турции.
Болат сообщил, что временное ограничение на экспорт лимонов снято, и в дальнейшем ценовая динамика на внутреннем рынке будет строго отслеживаться. Министр добавил, что правительство продолжит защищать и поддерживать турецких фермеров и потребителей.
Приостановка поставок лимонов из Турции почти не повлияет на российский рынок, так как в апреле импорт турецких лимонов традиционно заканчивается, а в летний период Россия импортирует их из стран Южного полушария. Об этом в беседе с НСН рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
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