Генетик Крутовский заявил о невозможности воскресить вымершие виды животных
Воскресить вымерших древних животных в их исходном виде невозможно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский.
По его словам, это связано с отсутствия хорошей древней ДНК, но даже при её наличии провести полную реконструкцию не получится.
«Наверняка будут упущены гены, которые во многом определяют эволюцию и адаптацию вот этих древних видов, а они могут существенно отличаться от современных», – пояснил учёный.
Крутовский добавил, что, вероятнее всего, учёные получат нечто промжуточное «между современным видом и вымершим».
Ранее биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что её специалистам удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид лютоволков, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru