Генетик Крутовский заявил о невозможности воскресить вымершие виды животных

По его словам, это связано с отсутствия хорошей древней ДНК, но даже при её наличии провести полную реконструкцию не получится.

«Наверняка будут упущены гены, которые во многом определяют эволюцию и адаптацию вот этих древних видов, а они могут существенно отличаться от современных», – пояснил учёный.

Крутовский добавил, что, вероятнее всего, учёные получат нечто промжуточное «между современным видом и вымершим».

Ранее биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что её специалистам удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид лютоволков, сообщает RT.

