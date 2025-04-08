Фильм «Миссия невыполнима 8» представят на Каннском кинофестивале
Премьера боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится в рамках Каннского кинофестиваля.
Картину покажут во внеконкурсной программе 14 мая. Проект представят режиссер Кристофер Маккуори и актерский состав во главе с Томом Крузом.
Конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля объявят 10 апреля. В 2025 году событие будет проходить с 13 по 24 мая
Ранее кинокомпания Paramount Pictures представила большой трейлер картины «Миссия невыполнима: Финальная расплата». По сюжету спецагенту Итану Ханту (Том Круз) предстоит разыскать инновационный искусственный интеллект, который угрожает существованию мира, а также остановить своего старого врага Гэбриела (Эсай Моралес). В широкий прокат лента выходит с 23 мая, передает «Радиоточка НСН».
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