Лесным пожарам в России противопоставят нейросети
Рослесхоз намерен прибегнуть к помощи искусственного интеллекта при прогнозировании лесных пожаров. На внедрение новой практики, подведомственное Минприроды ведомство планирует потратить до 2023 года 120 миллионов рублей. Вся программа внедрения цифровых технологий обойдется Рослесхозу в 6,7 миллиардов рублей, говорится в программе, опубликованной на портале Федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ).
В перспективах развития ведомства, например, система дистанционного зондирования с помощью искусственного интеллекта всех зон риска. В ближайшие два года её внедрение потребует 65 миллионов рублей. Будет развита и система прогнозирования развития лесных пожаров - обойдется в 55 миллионов. Помимо этого, в Рослесхозе хотят перевести на цифровой формат ряд предоставляемых госуслуг.
По данным Рослесхоза, в 2020 году сгорело 18 чуть более миллиона гектаров леса. В 2021 году площадь лесных пожаров достигла рекордных за XXI век значений и составила 18,2 миллиона гектаров.
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