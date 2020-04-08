Лемура из сафари-парка Краснодара назвали COVID
Лемуру, родившемуся на днях в сафари-парке Краснодара, дали имя Covid. Об этом рассказали в Instagram учреждения, которое сейчас находится на карантине.
Сотрудники сафари-парка сообщили, что малыш родился позавчера, мама отказалась от него и его пришлось выкармливать вручную.
«Мы его назвали Covid, в честь времени, в которое он родился», - говорится в соцсети.
На Кубани карантин введен 31 марта из-за ситуации эпидемии коронавируса. Губернатор Вениамин Кондратьев в воскресенье сообщил, что такой режим будет продлен еще на неделю. Пока предполагается, что ограничения на передвижение внутри муниципалитетов могут быть сняты 12 апреля, если до пятницы количество заболевших резко не увеличится.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия может справиться с эпидемией коронавируса только в июне. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что при благоприятном развитии одолеть эпидемию можно будет и раньше.
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