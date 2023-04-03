Кустарник лещины массово зацвёл в Москве

Кустарник лещины (орешника) зацвёл в массовом порядке в российской столице. Такую новость распространило государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода».

Как уточнили в ведомстве, за процессом цветения растения можно, например, наблюдать в столичных парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», Битцевскомлесу. В «Мосприроде» рассказали, что обычно именно с этого момента пчеловоды принимаются вести календарь цветения растений – медоносов.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, столбики термометров поднялись до 13,5 градуса, сообщается на сайте kp.ru.

По данным синоптиков, температура воздуха в столичном регионе сейчас держится на несколько градусов выше нормы. Как отмечает НСН, сегодня понедельник, 3 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13 часам столбик термометра в центре мегаполиса показал +13,5 °

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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