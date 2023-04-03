Кустарник лещины массово зацвёл в Москве

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, столбики термометров поднялись до 13,5 градуса, сообщается на сайте kp.ru.

По данным синоптиков, температура воздуха в столичном регионе сейчас держится на несколько градусов выше нормы. Как отмечает НСН, сегодня понедельник, 3 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13 часам столбик термометра в центре мегаполиса показал +13,5 °

