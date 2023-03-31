«Москва станет краше!»: Вильфанд рассказал, каким будет апрель в столице

Во второй половине апреля температура приблизится к 15 градусам тепла, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра. 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в апреле. По его словам, рассчитывать на потепление можно во второй половине месяца, тогда температура повысится до 15 градусов.

«Апрель прогнозируется около средних многолетних значений. По температуре около нормы и по количеству осадков тоже близко к норме. Но апрель – это очень динамичный по температуре месяц. Температура в апреле растет на 8-9 градусов, я говорю о климате. Во второй половине апреля температура будет около 15 градусов тепла, это хороший признак», - рассказал он.

При этом собеседник НСН отметил, что второй весенний месяц не обойдется без заморозков.

Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье

«Модельеры одежды говорят, что при такой температуре можно уже сбрасывать плащи, ходить в весенней одежде. В середине апреля Москва становится краше, потому что на улицу выходят москвички в ярких весенних одеждах, тогда уже к метеорологам с вопросом, когда придет весна, никто не обращается. Но апрель без заморозков это большая редкость. Обязательно бывают понижения температуры. Заморозки будут еще и в мае», - добавил Вильфанд.

Накануне в Санкт-Петербурге за сутки выпала почти половина нормы месячных осадков. Высота снежного покрова колеблется в пределах 16 сантиметров в зависимости от района.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВеснаРоман ВильфандПогода В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры