«Москва станет краше!»: Вильфанд рассказал, каким будет апрель в столице
Во второй половине апреля температура приблизится к 15 градусам тепла, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в апреле. По его словам, рассчитывать на потепление можно во второй половине месяца, тогда температура повысится до 15 градусов.
«Апрель прогнозируется около средних многолетних значений. По температуре около нормы и по количеству осадков тоже близко к норме. Но апрель – это очень динамичный по температуре месяц. Температура в апреле растет на 8-9 градусов, я говорю о климате. Во второй половине апреля температура будет около 15 градусов тепла, это хороший признак», - рассказал он.
При этом собеседник НСН отметил, что второй весенний месяц не обойдется без заморозков.
«Модельеры одежды говорят, что при такой температуре можно уже сбрасывать плащи, ходить в весенней одежде. В середине апреля Москва становится краше, потому что на улицу выходят москвички в ярких весенних одеждах, тогда уже к метеорологам с вопросом, когда придет весна, никто не обращается. Но апрель без заморозков это большая редкость. Обязательно бывают понижения температуры. Заморозки будут еще и в мае», - добавил Вильфанд.
Накануне в Санкт-Петербурге за сутки выпала почти половина нормы месячных осадков. Высота снежного покрова колеблется в пределах 16 сантиметров в зависимости от района.
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