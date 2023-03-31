«Москва станет краше!»: Вильфанд рассказал, каким будет апрель в столице

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в апреле. По его словам, рассчитывать на потепление можно во второй половине месяца, тогда температура повысится до 15 градусов.

«Апрель прогнозируется около средних многолетних значений. По температуре около нормы и по количеству осадков тоже близко к норме. Но апрель – это очень динамичный по температуре месяц. Температура в апреле растет на 8-9 градусов, я говорю о климате. Во второй половине апреля температура будет около 15 градусов тепла, это хороший признак», - рассказал он.

При этом собеседник НСН отметил, что второй весенний месяц не обойдется без заморозков.