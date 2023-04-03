Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13 часам температура воздуха прогрелась до плюс 13,5 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в полдень температура воздуха прогрелась до плюс 12,6 градуса, что выше, чем 23 марта - тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в апреле.

