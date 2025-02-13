Курским переселенцам выделят 1,3 млрд рублей на компенсацию аренды жилья

Такие решения озвучил председатель правительства Михаил Мишустин. Ответственными за доведение средств до адресатов назначены министерства финансов и строительства. Он подчеркнул, что граждане должны получить выплаты без проволочек.

Средства для поддержки сельхозпроизводителей пойдут на компенсацию ущерба от утраты поголовья скота и объектов аквакультуры. Всего эти средства предназначены 20 хозяйствам. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», распоряжение сформулировано по поручению президента по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах в конце 2024 года.

