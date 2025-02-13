Курским переселенцам выделят 1,3 млрд рублей на компенсацию аренды жилья
Кабинет министров РФ направит более 1,3 миллиарда рублей на компенсацию расходов жителей Курской области на съём жилья, которые вынужденно оставили свои дома после вторжения Вооруженных сил Украины. Еще 2,5 миллиарда рублей пойдёт на поддержание регионального агропромышленного комплекса.
Такие решения озвучил председатель правительства Михаил Мишустин. Ответственными за доведение средств до адресатов назначены министерства финансов и строительства. Он подчеркнул, что граждане должны получить выплаты без проволочек.
Средства для поддержки сельхозпроизводителей пойдут на компенсацию ущерба от утраты поголовья скота и объектов аквакультуры. Всего эти средства предназначены 20 хозяйствам. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», распоряжение сформулировано по поручению президента по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах в конце 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru