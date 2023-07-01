Глава Курской области наградил спасшего семь человек при обстрелах мужчину

Губернатор Курской области Роман Старовойт вручил знак «За верность долгу и мужество» Аблазу Абдукадирову, сообщили в пресс-службе правительства области.

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Уточняется, что Абдукадиров спас семь человек во время обстрелов ВСУ 18 июня. Тогда под обстрел попал приграничный поселок Глушково Курской области.

В результате инцидента пострадали два человека, а еще несколько людей были вынуждены спрятаться в районе рынка и кафе. Абдукадиров вывез людей в безопасное место.

Спустя несколько минут снаряд ВСУ прилетел в то место, где прятались мирные люди, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кондратюк
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