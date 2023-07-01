Глава Курской области наградил спасшего семь человек при обстрелах мужчину

Уточняется, что Абдукадиров спас семь человек во время обстрелов ВСУ 18 июня. Тогда под обстрел попал приграничный поселок Глушково Курской области.

В результате инцидента пострадали два человека, а еще несколько людей были вынуждены спрятаться в районе рынка и кафе. Абдукадиров вывез людей в безопасное место.



Спустя несколько минут снаряд ВСУ прилетел в то место, где прятались мирные люди, передает «Радиоточка НСН».

