Глава Курской области наградил спасшего семь человек при обстрелах мужчину
Губернатор Курской области Роман Старовойт вручил знак «За верность долгу и мужество» Аблазу Абдукадирову, сообщили в пресс-службе правительства области.
Уточняется, что Абдукадиров спас семь человек во время обстрелов ВСУ 18 июня. Тогда под обстрел попал приграничный поселок Глушково Курской области.
В результате инцидента пострадали два человека, а еще несколько людей были вынуждены спрятаться в районе рынка и кафе. Абдукадиров вывез людей в безопасное место.
Спустя несколько минут снаряд ВСУ прилетел в то место, где прятались мирные люди, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru