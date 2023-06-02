Курский губернатор сообщил об ущербе от атаки беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях удара беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны минувшей ночью по региональному центру. В городе оказались повреждёнными подъезд многоэтажного жилого дома, а также несколько частных домовладений.

Глава области в своём Telegram-канале сообщил о завершении процедуры подсчёта стоимости ущерба. Старовойт пообещал всем, кого затронула атака, оказать максимально быструю помощь. Он подтвердил, что из людей никто не пострадал.