Курский губернатор сообщил об ущербе от атаки беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях удара беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны минувшей ночью по региональному центру. В городе оказались повреждёнными подъезд многоэтажного жилого дома, а также несколько частных домовладений.

Глава области в своём Telegram-канале сообщил о завершении процедуры подсчёта стоимости ущерба. Старовойт пообещал всем, кого затронула атака, оказать максимально быструю помощь. Он подтвердил, что из людей никто не пострадал.

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Губернатор выразил благодарность расчётам противовоздушной обороны за слаженную и точную работу. Ранее он сообщил, что в ночные часы рядом с Курском системой ПВО было уничтожено несколько украинских БПЛА.

Минобороны России ранее отчиталось об атаке ВСУ на город Шебекино Белгородской области в ночь на четверг, 1 июня. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным ведомства, в нападении приняли участие до 70 человек и пять танков.

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Фото: t.me/gubernator_46
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