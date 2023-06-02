Курский губернатор сообщил об ущербе от атаки беспилотников
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях удара беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны минувшей ночью по региональному центру. В городе оказались повреждёнными подъезд многоэтажного жилого дома, а также несколько частных домовладений.
Глава области в своём Telegram-канале сообщил о завершении процедуры подсчёта стоимости ущерба. Старовойт пообещал всем, кого затронула атака, оказать максимально быструю помощь. Он подтвердил, что из людей никто не пострадал.
Губернатор выразил благодарность расчётам противовоздушной обороны за слаженную и точную работу. Ранее он сообщил, что в ночные часы рядом с Курском системой ПВО было уничтожено несколько украинских БПЛА.
Минобороны России ранее отчиталось об атаке ВСУ на город Шебекино Белгородской области в ночь на четверг, 1 июня. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным ведомства, в нападении приняли участие до 70 человек и пять танков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru