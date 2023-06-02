Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса под Смоленском
Два беспилотных летательных аппарата атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом сообщил врио главы региона Василий Анохин.
ЧП произошли около 3 часов ночи в населенных пунктах Пересна и Дивасы, отмечает Ura.ru.
«Двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет», — написал Анохин в своем Telegram-канале.
Критических повреждений и возгораний не зафиксировано. Как отметил врио губернатора, оперативные службы устраняют последствия атак.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила рядом со столицей региона несколько украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».
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