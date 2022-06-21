Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей из приграничных районов

Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Курской области, об эвакуации с приграничных территорий, в частности, Кореневского района, является ложной. Об этом сообщают районные власти и администрация региона, передает РИА Новости.

Жителей призывают не принимать подобные звонки с неизвестных номеров, а также не поддаваться панике.