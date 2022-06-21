Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей из приграничных районов
Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Курской области, об эвакуации с приграничных территорий, в частности, Кореневского района, является ложной. Об этом сообщают районные власти и администрация региона, передает РИА Новости.
Жителей призывают не принимать подобные звонки с неизвестных номеров, а также не поддаваться панике.
Власти региона называют это «информационными атаками спецслужб Украины» на жителей приграничных областей». В том числе жителей Брянской области неизвестные вводят в заблуждение, представляясь по телефону сотрудниками МЧС.
Приграничные села Курской области уже не раз подвергались обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической опасности.
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