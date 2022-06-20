Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в Брянской области, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, пострадали несколько объектов, в том числе электросети района, пишет Ura.ru. В Суземке частично отсутствует электроснабжение, отмечает телеканал «360».

«По предварительной информации есть пострадавший. Все оперативные и аварийные службы работают на месте», — добавил глава Брянской области.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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