Курская чиновница покинула пост после критики Хинштейна

Врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

Хинштейн заявил, что курских чиновников обяжут уведомлять о выездах за рубеж

В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Мусьял за то, что она отправилась в отпуск за границу и пропустила заседание правительства.

После этого глава региона запустил опрос среди своих подписчиков, большинство из которых поддержали его позицию о обязанности курских чиновников уведомлять о своих поездках.

Сама Мусьял заявляла, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:ЧиновникиКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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