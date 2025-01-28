Курская чиновница покинула пост после критики Хинштейна

В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Мусьял за то, что она отправилась в отпуск за границу и пропустила заседание правительства.

После этого глава региона запустил опрос среди своих подписчиков, большинство из которых поддержали его позицию о обязанности курских чиновников уведомлять о своих поездках.

Сама Мусьял заявляла, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.

