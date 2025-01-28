Курская чиновница покинула пост после критики Хинштейна
Врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.
В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Мусьял за то, что она отправилась в отпуск за границу и пропустила заседание правительства.
После этого глава региона запустил опрос среди своих подписчиков, большинство из которых поддержали его позицию о обязанности курских чиновников уведомлять о своих поездках.
Сама Мусьял заявляла, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курская чиновница покинула пост после критики Хинштейна
- Песков: Российские спецслужбы обеспечивают безопасность Путина
- СМИ: Спецслужбы Украины доставили российскому генералу траурный венок
- Автовладельцев предупредили о рисках при покупке авто по параллельному импорту
- В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина
- Банк ING из Нидерландов продал активы в России
- СМИ: Премьер Сербии подаст в отставку на фоне протестов
- Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу
- Абхазия проведет переговоры с «Интер РАО» о поставках электроэнергии
- Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался гражданином Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru