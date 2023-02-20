Купивший ковер с Путиным глава Бурятии Цыденов написал поэму о врагах

Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал поэму о врагах собственного сочинения на концерте ко Дню защитника Отечества, текст стихотворения приводит телекомпания АТВ в своей группе «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине

«Позволили мерзавцам сесть на шею,
Не веря ни ушам и ни глазам.
Не видя как своих же убивают
с Майдана начиная.
И потом.
В Одессе заживо людей сжигают,
Смотря на это стоя под окном.
Целенаправленно годами убивая
В Донбассе своих собственных людей
Нац баты людской облик потеряли,
Все больше походили на зверей», - приводит стихотворение Цыденова телекомпания.

По словам Цыденова, некий враг презирает братский союз и дружбу народов. Он затуманил разум людей, пишет глава региона. Также Цыденов в своей поэме повествует о людях, «кто оказался слаб душою», и подчеркивает, что Россия «не казнит изгоев».

Ранее глава Бурятии купил себе ковер с портретом президента России Владимира Путина на выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц» в Улан-Удэ, сообщало правительство региона.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова расплакалась, читая во время интервью на You-Tube канале «Эмпатия Манучи» стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:День Защитника ОтечестваБурятияРегионыВладимир Путин
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