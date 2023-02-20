Купивший ковер с Путиным глава Бурятии Цыденов написал поэму о врагах

«Позволили мерзавцам сесть на шею,

Не веря ни ушам и ни глазам.

Не видя как своих же убивают

с Майдана начиная.

И потом.

В Одессе заживо людей сжигают,

Смотря на это стоя под окном.

Целенаправленно годами убивая

В Донбассе своих собственных людей

Нац баты людской облик потеряли,

Все больше походили на зверей», - приводит стихотворение Цыденова телекомпания.

По словам Цыденова, некий враг презирает братский союз и дружбу народов. Он затуманил разум людей, пишет глава региона. Также Цыденов в своей поэме повествует о людях, «кто оказался слаб душою», и подчеркивает, что Россия «не казнит изгоев».



Ранее глава Бурятии купил себе ковер с портретом президента России Владимира Путина на выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц» в Улан-Удэ, сообщало правительство региона.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова расплакалась, читая во время интервью на You-Tube канале «Эмпатия Манучи» стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю».

