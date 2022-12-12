Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого
Официальный представитель МИД Мария Захарова расплакалась, читая во время интервью на You-Tube канале «Эмпатия Манучи» стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю».
«Он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике и на что, как сказала Вайкуле, у них есть право», - отметила она.
Захарова подчеркнула, что сейчас стихотворение Высоцкого особенно актуально и на данный момент ему нет равных.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила исполнительнице Лайме Вайкуле на ее заявление о том, что она якобы «содержала СССР, а Алла Пугачева – всю Россию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- В Кремле нет планов быстро менять ядерную доктрину
- «Его личное дело». Песков оценил решение Бута вступить в ЛДПР
- Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого
- Песков заявил, что в Кремле многие болеют гриппом
- Путин не даст большую пресс-конференцию до конца года
- СМИ: Лепс заплатил за моральный ущерб избитому им офисному работнику
- Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам
- Фонд кино потребовал увеличить долю национального контента до 70%
- Эксперты рассказали, как подорожают электронные сигареты в 2023 году
- В Северодонецкой агломерации нашли останки около 2 тысяч мирных жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru