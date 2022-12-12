Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого

Захарова подчеркнула, что сейчас стихотворение Высоцкого особенно актуально и на данный момент ему нет равных.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила исполнительнице Лайме Вайкуле на ее заявление о том, что она якобы «содержала СССР, а Алла Пугачева – всю Россию».

