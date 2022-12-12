Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого

Официальный представитель МИД Мария Захарова расплакалась, читая во время интервью на You-Tube канале «Эмпатия Манучи» стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю».

«Он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике и на что, как сказала Вайкуле, у них есть право», - отметила она.

Захарова прокомментировала заявление Вайкуле об СССР и России

Захарова подчеркнула, что сейчас стихотворение Высоцкого особенно актуально и на данный момент ему нет равных.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила исполнительнице Лайме Вайкуле на ее заявление о том, что она якобы «содержала СССР, а Алла Пугачева – всю Россию».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Владимир ВысоцкийМария Захарова
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