На Крымском мосту восстановили движение после смертельного ДТП
Приостановленное из-за аварии движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края.
Ранее стало известно, что движение транспорта по мосту остановили в обе стороны из-за ДТП с тремя легковыми автомобилями.
«Движение восстановлено», — подчеркнули в районной администрации.
По информации ФКУ «Упрдор "Тамань"», авария на Крымском мосту произошла в 07:10. Как отмечали в экстренных службах, в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии, пишет РИА ФАН.
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