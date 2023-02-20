На Крымском мосту восстановили движение после смертельного ДТП

Ранее стало известно, что движение транспорта по мосту остановили в обе стороны из-за ДТП с тремя легковыми автомобилями.

«Движение восстановлено», — подчеркнули в районной администрации.

По информации ФКУ «Упрдор "Тамань"», авария на Крымском мосту произошла в 07:10. Как отмечали в экстренных службах, в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии, пишет РИА ФАН.

