«Гармошек и песен не будет». В Крыму рассказали, как встретят Кравчука

«Приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, происшедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные. Нужно также определиться: в каком качестве будет осуществляться поездка. Это может быть частный визит, либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации - Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке, посредством министерства иностранных дел Российской Федерации», - сказала Ковитиди.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН выразил мнение, что визит Кравчука в Крым никому не интересен, кроме него самого.

«Да и, скажем прямо, кто его здесь ждёт, мало ли, что он там наговорил прессе. А сколько грязи вылито на Россию и российский народ. А как он требовал ужесточить санкции, чтобы побольнее ударить по уровню жизни российских граждан. И теперь он ждёт, что мы его с гармошками и песнями в Крыму встречать будем? Думаю, максимум, что ожидает здесь Леонида Кравчука – это захлопнутые перед носом двери», - заявил Бальбек.

Ранее Леонид Кравчук в эфире НСН призвал Россию достичь компромисса по Крыму и Донбассу.

