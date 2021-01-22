«Гармошек и песен не будет». В Крыму рассказали, как встретят Кравчука
Парламентарии от Крыма в эфире НСН назвали условия для въезда на полуостров экс-президента Украины.
Первый президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым.
При этом он подчеркнул в интервью телеканалу «Крым24», что не думает, что с учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, поездка принесет ему «большое удовлетворение».
Впоследствии Кравчук уточнил в эфире НСН, когда он намерен поехать в Крым.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН напомнила, что из-за пандемии коронавируса на территории России, включая Крым, установлены ограничительные меры.
«Приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, происшедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные. Нужно также определиться: в каком качестве будет осуществляться поездка. Это может быть частный визит, либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации - Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке, посредством министерства иностранных дел Российской Федерации», - сказала Ковитиди.
В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН выразил мнение, что визит Кравчука в Крым никому не интересен, кроме него самого.
«Да и, скажем прямо, кто его здесь ждёт, мало ли, что он там наговорил прессе. А сколько грязи вылито на Россию и российский народ. А как он требовал ужесточить санкции, чтобы побольнее ударить по уровню жизни российских граждан. И теперь он ждёт, что мы его с гармошками и песнями в Крыму встречать будем? Думаю, максимум, что ожидает здесь Леонида Кравчука – это захлопнутые перед носом двери», - заявил Бальбек.
Ранее Леонид Кравчук в эфире НСН призвал Россию достичь компромисса по Крыму и Донбассу.
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