В России оценили прогноз о возможном начале войны Польши с Украиной

Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной носит показной характер, является своего рода театральным представлением и никакой войны между странами не будет. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, в военном пространстве между двумя странами нет никакой вражды. Политолог выразил подозрение, что весь этот конфликт имеет отвлекающий характер прежде всего для России и Белоруссии.

Перенджиев призвал четко разделять слова и дела, чтобы не попасть в ловушку ложных надежд на появление у Москвы неожиданного союзника в лице Варшавы. Он подчеркнул, что информационные перепалки нужны польским властям исключительно для внутреннего пользования.