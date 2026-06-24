В России оценили прогноз о возможном начале войны Польши с Украиной
Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной носит показной характер, является своего рода театральным представлением и никакой войны между странами не будет. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По словам эксперта, в военном пространстве между двумя странами нет никакой вражды. Политолог выразил подозрение, что весь этот конфликт имеет отвлекающий характер прежде всего для России и Белоруссии.
Перенджиев призвал четко разделять слова и дела, чтобы не попасть в ловушку ложных надежд на появление у Москвы неожиданного союзника в лице Варшавы. Он подчеркнул, что информационные перепалки нужны польским властям исключительно для внутреннего пользования.
На сегодняшний день большая часть польского общества недовольна Киевом из-за героизации нацизма и предательства памяти Волынской резни. По мнению политолога, имиджевые шаги вроде лишения Зеленского ордена нужны руководству Польши, чтобы показать недовольным гражданам принятие соответствующих мер.
Между тем член Общественной палаты РФ Александр Асафов в беседе НСН констатировал, что скандал с Украиной «расколол» политических лидеров Польши.
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