В РСТ назвали минимальную цену отдыха в Турции на двоих
Минимальный бюджет для недельного отдыха в Турции на двоих в текущем году составляет 80 тыс. рублей. В эту сумму уже включены расходы на проживание и авиабилеты, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Специалист отметил, что даже пятизвездочные отели могут существенно различаться по стоимости, а в рамках турпакета всегда есть возможность подобрать бюджетные варианты перелета. При этом самые высокие цены фиксируются в период с июня по август, тогда как путешествие в межсезонье обойдется туристам заметно дешевле.
Горин также добавил, что времена классических горящих путевок с большими скидками остались в прошлом. На смену им пришли специальные предложения, которые туроператоры размещают на своих сайтах буквально за сутки до вылета, поэтому за выгодными акциями лучше следить напрямую на платформах компаний.
Ранее стало известно, как коллапс в Крыму влияет на летний туристический сезон в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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