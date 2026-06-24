В РСТ назвали минимальную цену отдыха в Турции на двоих

Минимальный бюджет для недельного отдыха в Турции на двоих в текущем году составляет 80 тыс. рублей. В эту сумму уже включены расходы на проживание и авиабилеты, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Специалист отметил, что даже пятизвездочные отели могут существенно различаться по стоимости, а в рамках турпакета всегда есть возможность подобрать бюджетные варианты перелета. При этом самые высокие цены фиксируются в период с июня по август, тогда как путешествие в межсезонье обойдется туристам заметно дешевле.