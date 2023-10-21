Крым продаст активы украинских олигархов на 1 млрд рублей

Власти Крыма планируют получить более 1 млрд рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов и политиков до конца года. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов.

В Крыму продали первые национализированные объекты на 815 млн рублей

Ранее стало известно, что в Крыму провели первые восемь аукционов, на которых продали национализированное имущество украинских деятелей, занявших враждебную позицию по отношению к РФ. Всего было заключено договоров купли-продажи на сумму более 815 млн рублей.

«До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей», — сообщил Константинов в своем Telegram-канале.

По словам политика, начальную стоимость лотов определяют в рамках независимой оценки имущества, поучаствовать в торгах может любой желающий.

Ранее Константинов сообщил, что на аукцион выставят квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия, рыночная стоимость объекта — почти 24 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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