Крым продаст активы украинских олигархов на 1 млрд рублей

Ранее стало известно, что в Крыму провели первые восемь аукционов, на которых продали национализированное имущество украинских деятелей, занявших враждебную позицию по отношению к РФ. Всего было заключено договоров купли-продажи на сумму более 815 млн рублей.

«До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей», — сообщил Константинов в своем Telegram-канале.

По словам политика, начальную стоимость лотов определяют в рамках независимой оценки имущества, поучаствовать в торгах может любой желающий.

Ранее Константинов сообщил, что на аукцион выставят квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия, рыночная стоимость объекта — почти 24 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

