Крым открыт для массового потока туристов из США. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он отметил, что американцы уже посещают полуостров с туристическими целями в составе небольших групп.

Ранее газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить полуостров. Автор статьи подчёркивает, что Крым отличают живописные виды, гостеприимство местных жителей и нетронутая аутентичность.

Американский журналист отмечает, что с начала года посетил Крыму уже пять раз.