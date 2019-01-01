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Крым открыт для массового потока туристов из США

26 июня15:56

Крым открыт для массового потока туристов из США. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он отметил, что американцы уже посещают полуостров с туристическими целями в составе небольших групп.

Ранее газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить полуостров. Автор статьи подчёркивает, что Крым отличают живописные виды, гостеприимство местных жителей и нетронутая аутентичность.

Американский журналист отмечает, что с начала года посетил Крыму уже пять раз.

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В свою очередь КИА пишет, что депутаты Госсовета Крыма поддержали проект закона, согласно которому на полуострове запрещается шуметь с 22:00 до 08:00, а также в дневное время с 13:00 до 14:00, а в многоквартирных домах в выходные дни и в нерабочие праздничные дни – с 8 часов до 10 часов.

Ранее НСН писала, что президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя страны в Крыму - Антона Кориневича.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:КрымТуризм