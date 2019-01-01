Крым открыт для массового потока туристов из США
Крым открыт для массового потока туристов из США. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он отметил, что американцы уже посещают полуостров с туристическими целями в составе небольших групп.
Ранее газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить полуостров. Автор статьи подчёркивает, что Крым отличают живописные виды, гостеприимство местных жителей и нетронутая аутентичность.
Американский журналист отмечает, что с начала года посетил Крыму уже пять раз.
В свою очередь КИА пишет, что депутаты Госсовета Крыма поддержали проект закона, согласно которому на полуострове запрещается шуметь с 22:00 до 08:00, а также в дневное время с 13:00 до 14:00, а в многоквартирных домах в выходные дни и в нерабочие праздничные дни – с 8 часов до 10 часов.
Ранее НСН писала, что президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя страны в Крыму - Антона Кориневича.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
- На Крымском мосту зафиксировали рекордное превышение скорости
- В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ
- «Комитет против пыток»: Россияне отчаялись жаловаться на полицейское насилие
- Выбивают план. Профсоюз полиции подтвердил данные о пытках силовиками