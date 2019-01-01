Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя страны в Крыму. Согласно соответствующему указу главы государства, им станет Антон Кориневич, пишет RT.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в тексте документа.

Кориневич является доцентом кафедры Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Отмечается, что он занимается вопросами международного уголовного, гуманитарного и энергетического права.

Ранее, при бывшем президенте Украины Петре Порошенко этот пост занимал Борис Бабина, напоминают Argumenty.ru. Он был уволен в декабре 2018 года.

Ранее в эфире НСН глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский рассказал, как украинские туристы экономят на отдыхе на полуострове.

