Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя страны в Крыму. Согласно соответствующему указу главы государства, им станет Антон Кориневич, пишет RT.
«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в тексте документа.
Кориневич является доцентом кафедры Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Отмечается, что он занимается вопросами международного уголовного, гуманитарного и энергетического права.
Ранее, при бывшем президенте Украины Петре Порошенко этот пост занимал Борис Бабина, напоминают Argumenty.ru. Он был уволен в декабре 2018 года.
Ранее в эфире НСН глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский рассказал, как украинские туристы экономят на отдыхе на полуострове.
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